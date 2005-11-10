Parma, Gilardino: "Voglio una forte identità. Valuteremo se cambiare a livello tattico"

Nuovo allenatore e nuovo assetto. Il Parma di Alberto Gilardino ripartirà da San Siro e dall'Inter, che il tecnico ducale è pronto a sfidare: "Nell'aspetto offensivo ho disponibilità di caratteristiche, così come in difesa e in attacco. Grande apertura anche a livello mentale. Si può partire in un modo e si può cambiare, faremo valutazioni per cambiare qualcosa a livello tattico, deve essere un'evoluzione e un aspetto mentale di cambiamento".

Cosa chiede Gilardino al suo Parma affinché le assomigli? Domani non avete nulla da perdere...

"Ho cercato di trasmettere l'input determinante dell'identità. Ho cercato di trasmettere una forte identità con un'idea chiara di quello che dobbiamo fare. Dobbiamo essere umili, ma con grande ferocia e sacrificio. Se abbiamo questo tipo di attitudine abbiamo le qualità per poter fare bene in campo. Questo credo sia importante".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Alberto Gilardino.