© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo Parma versione 2019/2020 si trova essere l'avversario ideale per le squadre in crisi semi-irreversibile: d'altronde è già successo due volte in appena 7 giornate di campionato. È settembre e il Cagliari, reduce da tre sconfitte di fila, arriva al Tardini, ottiene la posta piena ed esce da un tunnel che sembrava poter costare caro a Maran. Da lì inizierà la scalata in classifica dei sardi. Tre settimane dopo, stesso scenario, con la Lazio reduce dal doppio 1 a 2 contro SPAL e Cluji che sconfigge facilmente i crociati all'Olimpico di Roma in una gara praticamente non giocata dal Parma per lunghi tratti. E se i cali tensione sono stati una problematica della squadra di D'Aversa anche nell'anno passato, in questo sono diventati quasi una costante che ogni mese bussa alla porta di Alves e compagni. Ecco perché la sfida contro il Genoa, vituperato, squalificato, infortunato e in generale decimato e probabilmente con una nuova guida tecnica, va presa non solo con le molle ma addirittura nell'ottica di chi parte nettamente sfavorito e deve ribaltare il pronostico.