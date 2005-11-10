Parma, Keita: "Abbassato il ritmo dopo il loro gol, adesso dobbiamo spingere di più"

Mandela Keita, centrocampista del Parma, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara persa per 2-1 contro la Lazio: "Oggi avevamo iniziato bene, eravamo molto cattivi e svegli. Poi abbiamo abbassato il ritmo dopo il loro gol, bisogna migliorare perché c'è bisogno di fare punti e bisogna restare uniti come una famiglia per ottenerli".

Può influire il fatto di essere una squadra molto giovane?

"Noi leader della squadra dobbiamo aiutarli molto, meglio rigiocare subito con l'Udinese. Dobbiamo fare le stesse cose, ma spingere un po' di più. La mentalità è quella giusta, ci vuole anche un po' di fortuna per vincere e dobbiamo cercarla. Speriamo di fare meglio già da martedì".