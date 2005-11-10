Parma, Keita: "Oggi dobbiamo essere lucidi. Sempre felice di essere convocato dal Belgio"

Il centrocampista del Parma Mandela Keita ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Bologna: “Penso che abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Prima di questi risultati siamo stati sfortunati, noi abbiamo lavorato in allenamento per migliorare. Ora stanno arrivando i risultati. Siamo lucidi, dobbiamo lottare di più per conquistare punti”.

Partita importante oggi, prima della sosta:

“Non dobbiamo dire tante cose: tutti sanno che è una gara importante, contro una squadra fortissima. Noi dobbiamo essere lucidi e fare le cose chieste dal mister”.

Sei stato convocato in Nazionale con il Belgio di Van Bommel. Ti emoziona andare in Nazionale?

“Sono sempre felice di difendere la mia Nazione. Spero che andrà bene. Oggi però dobbiamo prima provare a vincere qui”.