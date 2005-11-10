Avrebbero potuto giocare entrambi nella Capitale, ma non insieme. Mandela Keita e Manu Koné saranno avversari oggi alle 18, in Parma-Roma, una sfida che porta con sé anche un interessante retroscena di mercato. Nell'ultimo giorno della sessione estiva, infatti, i giallorossi avevano sondato il terreno per il centrocampista belga, individuato tra i possibili sostituti del francese. Quest'ultimo era finito nel mirino del Chelsea, pronto a investire circa 60 milioni di euro per portarlo in Premier League. Una trattativa arrivata a uno stadio avanzato, prima che Gian Piero Gasperini intervenisse per chiedere alla proprietà di trattenere il giocatore. La Roma ha quindi rinunciato alla cessione, interrompendo anche le valutazioni sui possibili sostituti. Tra questi, oltre a Keita, figuravano Youssouf Fofana e Pierre-Emile Hojbjerg.

Keita e Koné, il confronto a centrocampo in Parma-Roma

Oggi i due si ritroveranno di fronte al Tardini, in una partita che mette a confronto centrocampisti con caratteristiche simili, pur con alcune differenze significative. Keita è uno dei punti fermi della mediana di Alberto Gilardino, che dovrebbe schierarlo nel 3-5-2 insieme a Sierro e Fabbian. Al belga spetterà soprattutto il compito di garantire copertura davanti alla difesa, recuperare palloni e limitare le iniziative degli avversari. Nella Roma di Gasperini, invece, Koné dovrebbe giocare in coppia con Cristante, con maggiori responsabilità offensive, legate soprattutto alle transizioni. Per Keita, inoltre, la Roma rappresenta un'avversaria particolare: contro i giallorossi, lo scorso 10 maggio, ha segnato il suo primo gol con la maglia del Parma, nella partita poi vinta 3-2 dalla squadra capitolina.

I destini dei due centrocampisti si erano incrociati già prima dell'ultimo giorno del mercato estivo. A giugno, infatti, l'Atletico Madrid aveva seguito entrambi, individuando in Keita una possibile alternativa a Koné. Qualche mese più tardi era stata invece la Roma a interessarsi direttamente al giocatore del Parma, nell'eventualità di perdere il francese. Oggi i due avranno l'occasione di confrontarsi direttamente, dopo un'estate nella quale il loro futuro avrebbe potuto prendere una direzione molto diversa. E chissà cosa riserverà la prossima.