Lazio-Parma, i convocati di Gilardino: restano fuori i tre infortunati
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Simone Bernabei
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Oggi alle 17:10Serie A
autore Simone Bernabei
23.10.2026 17:10Serie A
Il tecnico del Parma Alberto Gilardino ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro la Lazio. Dalla lista sono esclusi Valenti, che è fuori rosa, e gli infortunati Nicolussi Caviglia, Almqvist ed Elphege. Questo l'elenco:
Portieri: Corvi, Daffara, Ghidotti
Difensori: Britschgi, Carboni, Delprato, Drobnič, Ndiaye, Diego Carlos Santos Silva, Troilo, Valeri
Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Keita, Konate, Ordoñez, Sierro
Attaccanti: De Martis, Diallo, Frigan, Romero, El Bilal Toure
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