Parma-Lecce, le formazioni ufficiali: Kucka nel tridente, esordio per Deiola

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Parma-Lecce, posticipo del lunedì della Serie A che chiude il girone di andata. Nel Parma tutto come da attese: Kucka si alza e agisce al fianco di Inglese e Kulusevski nel tridente, con Kurtic che esordisce come titolare al fianco di Grassi ed Hernani, quindi Scozzarella ancora destinato alla panchina. Sarà il brasiliano ad agire come regista, mentre in difesa Alves stringe i denti e affianca Iacoponi, con Darmian e Gagliolo sulle corsie laterali. E Sepe in porta, come di consueto.

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Kulusevski, Inglese, Kucka.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Cornelius, Brugman, Laurini, Scozzarella, Siligardi, Gervinho, Sprocati, Pezzella

Allenatore: D'Aversa.

Nel Lecce giocano Babacar e Falco come punte, con Mancosu fantasista alle loro spalle. Esordio dal primo minuto per Deiola, ex della sfida peraltro, che affianca Tachtsidis e Petriccione. In difesa ancora Dell'Orco titolare come contro l'Udinese, con Donati sull'altra fascia e Lucioni-Rossettini davanti a Gabriel. Panchina con tanti giovani viste le cinque pesantissime assenze che hanno condizionato le scelte di Liverani.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Falco.

A disposizione: Vigorito, Chironi, Riccardi, Vera, Lapadula, Meccariello, Dubickas, Gallo, Rispoli, Maselli, Laraspata.

Allenatore: Liverani.