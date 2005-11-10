Parma-Torino, i convocati di Gilardino: tre assenti per infortunio, un ritorno in difesa
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Dimitri Conti
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Oggi alle 13:25Serie A
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19.10.2026 13:25Serie A
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Questa sera alle ore 20:45 il Parma ospita il Torino per la partita che chiude a tutti gli effetti il programma della 6^ giornata di Serie A.
Per la partita, il tecnico dei gialloblù Gilardino ha convocato 24 giocatori. Dalla lista sono esclusi Valenti, che è fuori rosa, e gli infortunati Nicolussi Caviglia, Almqvist ed Elphege. Rimesso dentro il giovane attaccante De Martis, che fa spola con la Primavera, recuperato per la difesa Ndiaye.
Portieri: Corvi, Daffara, Ghidotti.
Difensori: Britschgi, Carboni, Delprato, Drobnic, Ndiaye, Diego Carlos, Troilo, Valeri.
Centrocampisti: Bernabe, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Keita, Konate, Ordonez, Sierro.
Attaccanti: De Martis, O. Diallo, Frigan, Romero, Toure.
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