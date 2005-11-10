Parma-Torino, i convocati di Gilardino: tre assenti per infortunio, un ritorno in difesa

Questa sera alle ore 20:45 il Parma ospita il Torino per la partita che chiude a tutti gli effetti il programma della 6^ giornata di Serie A.

Per la partita, il tecnico dei gialloblù Gilardino ha convocato 24 giocatori. Dalla lista sono esclusi Valenti, che è fuori rosa, e gli infortunati Nicolussi Caviglia, Almqvist ed Elphege. Rimesso dentro il giovane attaccante De Martis, che fa spola con la Primavera, recuperato per la difesa Ndiaye.

Portieri: Corvi, Daffara, Ghidotti.

Difensori: Britschgi, Carboni, Delprato, Drobnic, Ndiaye, Diego Carlos, Troilo, Valeri.

Centrocampisti: Bernabe, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Keita, Konate, Ordonez, Sierro.

Attaccanti: De Martis, O. Diallo, Frigan, Romero, Toure.