Parma-Torino, le formazioni ufficiali: tornano Bernabé e Romero, Rodriguez out
Alessio Del Lungo
L'ultima partita del 7° turno di Serie A è Parma-Torino. Gilardino opta per il 3-5-2, con Ndiaye che finisce in panchina e fa spazio a Britschgi, il quale agirà sull'esterno con il conseguente arretramento di Delprato nei tre dietro. Fiducia a Bernabe a centrocampo, con Romero che torna titolare. Per Abate invece l'unica sorpresa è Ismajli, che rileva Rodriguez non al meglio e recuperato in extremis. Di seguito le formazioni ufficiali:
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Fabbian, Bernabé, Keita, Valeri; Toure, Romero. A disposizione: Daffara, Ghidotti, Carboni, Cremaschi, De Martis, Diallo, Drobnic, Frigan, Konate, Lontani, Ndiaye, Ordonez, Sierro. Allenatore: Alberto Gilardino
Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Comert, Aboukhlal, Pellegri, Oristanio, Rodriguez, Kulenovic, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Zapata. Allenatore: Ignazio Abate.