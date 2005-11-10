Le parole di Allegri, le ultime su Ramos e un retroscena sulla Juve: le top news delle 13

“Vale tanto, è una gara importante, è sempre un Napoli-Roma”. Massimiliano Allegri, allenatore degli azzurri, parla così del prossimo big match di campionato: “La Roma fa bene dall'anno scorso, s'è qualificata in Champions, è a ridosso del primo posto, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, è una squadra con entusiasmo, di buona tecnica, quindi sarà complicato e difficile”. I partenopei si avvicinano alla partita con l’intrigante esperimento Kevin De Bruyne in versione playmaker: è piaciuto, potrebbe essere confermato. Allegri, in compenso, potrebbe dover rinunciare a Rrahmani in difesa. Buone notizie in casa Roma per Paulo Dybala, il cui recupero sembra procedere più spedito del previsto.

Torna Ramos?

In casa Milan è ancora il tempo di analizzare il ko di Bournemouth, che ha lasciato qualche scoria anche per il passaggio a vuoto del portiere Mike Maignan, capitano che ha costretto i suoi in dieci uomini. “Il mio gesto non era intenzionale”, ha scritto il francese in una story su Instagram. La buona notizia, per Ruben Amorim, è che Goncalo Ramos potrebbe farcela già con l’Udinese: il portoghese non avverte più dolore, potrebbe rientrare oggi in gruppo. Qualche problema, invece, per Loftus-Cheek. Sull’altra sponda del Naviglio, l’Inter prepara la gara con la Fiorentina in grandi difficoltà difensive: per Pavard e Stones c’è come minimo da affrontare la gara con il Feyenoord. “Possiamo essere competitivi in Champions League”, ha detto Curtis Jones, centrocampista nerazzurro anche lui ai box.

Retroscena di mercato legato ad Abdellah Ouazane, stellina dell’Ajax: sul centrocampista marocchino classe 2009 non c’è soltanto il Real Madrid, ma anche la Juventus. I bianconeri, intanto, raccolgono la disponibilità di Kaio Jorge, che potrebbe tornare a Torino dopo una prima esperienza non proprio felicissima.