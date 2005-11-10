Riecco la Pazza Inter: in dieci batte 1-0 lo Shakhtar. Prima vittoria in Champions

Vince 1-0 l'Inter, che incamera così i primi tre punti del suo cammino in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Nonostante il rosso a Bastoni al 69', i nerazzurri l'hanno spuntata grazie alla rete di Carlos Augusto (77').

Partenza forte, poi un calo

Nelle distinte con le formazioni ufficiali si notano subito scelte non banali di Chivu, che conferma ancora Martinez in porta nonostante qualche errore di troppo, schierando poi Bonny e non Pio Esposito come partner d'attacco di Thuram, regalando inoltre anche il debutto dal 1' in nerazzurro all'esterno inglese Spence. Si comincia quindi con il match e l'avvio è incoraggiante per l'Inter, che arriva subito a impensierire Riznyk con Thuram. Le folate iniziali però vedono i nerazzurri poco rapidi nel far correre il pallone e fin troppo imprecisi al momento di arrivare alla conclusione. Piano piano, invece, iniziano a venire fuori gli ucraini, che trovano la chance più ghiotta del primo tempo con un colpo di testa di Bondar su calcio d'angolo sul quale deve intervenire Martinez. Il primo tempo finisce 0-0.

Rosso a Bastoni, segna Augusto

Nonostante il primo tempo in calando, Chivu non propone cambi e per la ripresa rientrano in campo gli stessi ventidue. Dopo un quarto d'ora di giri ancora troppo lenti, però, corre ai ripari e opera tre cambi insieme. Ci prova quindi Thuram, uscendo dal torpore, a dare la sveglia a metà ripresa, ma sul suo tiro vola Riznyk. Di lì a poco, l'episodio che cambia il finale: Bastoni, già ammonito, sbraccia su Otcheretko e riceve il secondo giallo, con annessa espulsione. Quando tutto fa pensare a una mancata vittoria, ecco sbucare l'insospettabile (neanche troppo, visto quanto segna) Carlos Augusto: discesa premiata da Mkhitaryan, il tocco ravvicinato batte Riznyk e porta all'1-0. A quel punto, paradossalmente, l'Inter cresce e soffre meno le iniziative ucraine. Per una notte almeno, quella della prima vittoria in questa Champions League, è tornata la Pazza Inter.

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