Pazzini: "Ramos è bravo ma la maglia del Milan pesa anche per chi ha vinto 2 Champions"

Intervenuto a La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida tra Milan e Atalanta di cui è doppio ex, in programma questo pomeriggio a San Siro alle 18, Giampaolo Pazzini ha commentato anche gli attaccanti delle due squadre, iniziando da un giudizio su Goncalo Ramos: “Magari i gol in Nazionale e a Salisburgo lo alleggeriranno, ma la maglia del Milan pesa anche per uno che ha vinto due Champions. Per me resta un attaccante molto bravo, che però va servito in una certa maniera: tecnicamente è forte, gioca bene con la squadra, ma non attacca la profondità e va portato negli ultimi 25 metri”.

Questa può essere la stagione di Scamacca?

“Gli infortuni per ora hanno pesato molto sulla sua carriera per cui gli auguro di avere continuità e un’annata importante. L’alternanza con Krstovic può aiutarlo: Krstovic mi piace per intensità e atteggiamento; con lui Scamacca potrà andare in campo al top, dopo aver recuperato”.

Cisse ha fatto tripletta: sa chi era stato l’ultimo italiano nel Milan a riuscirci?

“Dopo di me sì, a Bologna nel 2012. Cisse è bravo e, anche se viene dalla Serie B, ha avuto un impatto pazzesco. Vedendo la spensieratezza che mostra e come si fa trovare sempre pronto sembra nel Milan da anni. La sua è davvero una bella storia”.