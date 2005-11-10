Ci pensa Thuram: assist di Barella e gran gol del numero 9. Bologna-Inter 1-1 al 44'
autore
Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 18:45Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
17.10.2026 18:45Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
L'Inter trova il pareggio al Dall'Ara con un gran gol di testa di Marcus Thuram. Cross forte dalla destra di Barella e super torsione dell'attaccante nerazzurro che ha messo il pallone all'incrocio dei pali trovando l'1-1 al 44'.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:00 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: Inter prima da sola almeno per una notte, +3 sulla Lazio
19:54 Serie A
L'Inter ribalta il Bologna e torna a sorridere: 1-3 al Dall'Ara, decisivi i cambi di Chivu
19:50 Serie A
Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: la scelta su Mora, Castro e l'ex El Shaarawy dal 1'
19:45 Serie ATMW
TMWBuon compleanno Atalanta, a Bergamo la festa dei tifosi per i 119 anni del club: le immagini