Per Marca Pirlo dovrà guardare altrove per la Champions: Isco non lascia Madrid

vedi letture

Marca spiega che Isco non lascerà il Real Madrid. Lo fa in modo categorico, spezzando di fatto i sogni di Andrea Pirlo che lo vorrebbe come grande colpo per la sua Juventus. No, così non sarà, per il giornale spagnolo: contratto in scadenza nel 2022, il club non lo ha ancora chiamato per il rinnovo ma il malagueno ha detto al padre-agente che non ascolterà offerte in estate.