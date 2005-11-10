Pinamonti e Frattesi, il retroscena. Tre giorni a Formello per sbloccare le trattative

Finalmente Andrea Pinamonti. Dopo un periodaccio, fra la cessione del Sassuolo e l'approdo alla Lazio, dove poteva sembrare l'unica punta a disposizione di Gennaro Gattuso, finendo poi dietro nelle gerarchie viste le buone prestazioni di Tijjani Noslin. Tre milioni di euro subito e poi una serie di bonus per arrivare almeno a dodici, probabilmente quindici. Cifre per essere il titolare, non una seconda scelta. Finora non aveva convinto, ma poi è arrivato il gol al Monza. Un nuovo modo per rinascere.

Il retroscena

Lui e Frattesi sono stati gli attori principali dell'estate, con Lotito e Fabiani che hanno avuto un lunghissimo incontro con l'entourage del giocatore - Gr Sports - per cercare di sbloccare le trattative, seppur in tempi differenti. Entrambi rischiavano di far sforare l'indice di liquidità e quindi sono stati acquisiti in maniera creativa. Chi cambiando formula e chi utilizzando uno stratagemma già usato dal Napoli con Giovane, in inverno.

Tre giorni di trattative serrate nel centro di Formello. Un tempo indefinito e che rappresenta anche l'intenzione di dare a Gattuso due calciatori che possono essere utili anche in Nazionale. Frattesi lo ha già dimostrato, Pinamonti finora ha giocato solamente una volta, nel 2022. L'obiettivo sarebbe quello, ma prima dovrà trovare una maglia da titolare con la Lazio.