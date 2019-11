Platini: "Juve, non torno. Gli amori non si possono rivivere due volte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Michel Platini, nel corso della sua intervista a Tuttosport, esprime scarso entusiasmo circa la possibilità di tornare come dirigente alla Juventus: "Ho 64 anni e devo scegliere bene, perché sarà l’ultima esperienza lavorativa della mia vita. In questi quattro anni senza fare niente mi sono dedicato agli affetti e non è stato male prendermi del tempo per me, ma adesso voglio rimettermi in gioco. Ho ricevuto tante proposte, ci sono tante possibilità nel mondo del calcio, sia al suo interno che all’esterno, ma sicuramente non ritornerò dove sono già stato. Mi hanno domandato spesso della Juve, ma non si rivivono due volte le stesse storie d’amore. Se tornerò nel calcio, dovrò essere utile".