vedi letture

Poco Toro, al Milan basta Rebic (per il momento): 1-0 a San Siro dopo 45'

Un gol di Ante Rebic permette al Milan di chiudere in vantaggio la prima frazione. Quarantacinque minuti ben giocati dalla formazione di Pioli, che sblocca al 25' e poi gestisce il risultato senza particolare difficoltà. Nel finale si fa male Kjaer: al suo posto entra Gabbia.

Rebic come Re Mida - Il Milan approccia bene la sfida, in linea con quanto espresso nei primi tempi contro Inter e Juventus. La squadra di Pioli aggredisce gli avversari e va subito alla conclusione con Ibrahimovic: una deviazione per poco non inganna Sirigu, la sfera termina in corner. Sono 4 gli angoli battuti dai rossoneri nei primi 15', la pressione è costante. Rebic ed Hernandez, come al solito, sono molto cercati dai compagni, mentre Paquetà sembra un po' troppo timido. Il brasiliano, però, impegna severamente Sirigu al 20': il portiere si distende sulla sinistra con un grandissimo intervento. Poco prima, al primo e unico affondo, i granata sfiorano il gol con Berenguer, che gira malissimo dopo un pregevole scambio tra Edera e De Silvestri. I rossoneri aumentano i giri nel motore e passano al 25': Castillejo recupera palla su Berenguer (la squadra di Longo protesta per un presunto fallo commesso dallo spagnolo) e serve Rebic all'altezza del dischetto; il croato conferma di essere in stato di grazia e incrocia benissimo con il destro, anticipando Lyanco. Trovato il vantaggio, il Milan abbassa un po' i ritmi, controllando senza troppi problemi i timidi tentativi degli ospiti, che però chiudono bene e fanno ben sperare in vista della ripresa.