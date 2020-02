vedi letture

Pogba alla Juventus? Solskjaer è durissimo: "E' un giocatore dello United, non di Mino Raiola"

Paul Pogba appartiene al Manchester United, non a Mino Raiola. E' il messaggio che Ole Gunnar Solskjaer, manager dei red devils, ha mandato nelle ultime ore nel noto procuratore, che la scorsa settimana ha parlato diffusamente del futuro del centrocampista francese e ha dichiarato che non gli dispiacerebbe tornare alla Juventus. "Non ho parato con Mino, questo è certo - ha dichiarato -. E no, non mi sono seduto attorno a un tavolo col ragazzo dicendo a Paul di riferire a Mino cosa avrebbe dovuto dichiarare. Paul è un nostro giocatore e non suo. Appena sarà nuovamente in forma, sono sicuro che tornerà a giocare per noi", le sue parole riportate da 'Goal'.