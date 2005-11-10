Il poker in Champions lascia una sola preoccupazione a Gasperini: altro infortunio e Roma decimata

La Roma ha reagito come meglio non avrebbe potuto fare al finale di partita horror contro il Real Madrid. Prima la vittoria contro il Genoa, poi il poker allo Slovan Bratislava in Champions League, con Gasperini chiaramente soddisfatto per i due risultati e la risposta avuta dai suoi giocatori, ma con un occhio anche all'infermeria, che ancora una volta mette preoccupazione. Nel post gara il tecnico ha commentato: "L'unica cosa che mi preoccupa è che ogni volta rischiamo di perdere un giocatore. Adesso abbiamo recuperato Cristante, ma rischiamo di perdere Pellegrini". Sì, perché l'unica nota stonata della serata è arrivata a inizio secondo tempo, con lo stesso Gasperini che ha dovuto sostituire il capitano al minuto numero 51 per un problema muscolare.

Dybala e non solo

Già ieri, nel pregara, l'allenatore giallorosso aveva parlato con un pizzico di malinconia, dello stop di Paulo Dybala. Non sembrava niente di serio ma in realtà non è proprio così. Incalzato con un'altra domanda Gasp si è lasciato andare a una previsione: l'argentino ne avrà per un paio di settimane. Con un calendario così fitto ogni stop pesa molto e anche per questo motivo il tecnico sta cercando di ruotare il più possibile i suoi giocatori, in attesa dei rinforzi.

Il mercato dovrà aiutare

Già, perché Gasperini sta già pensando anche alla sessione invernale di calciomercato. Se la sua Roma riuscirà a reggere dal punto di vista fisico e non solo, restando in corsa per tutti gli obiettivi, il direttore sportivo Tony D'Amico e la famiglia Friedkin dovranno aiutare l'allenatore regalandogli forze fresche. L'anno scorso a gennaio arrivò Malen. Ci siamo capiti.