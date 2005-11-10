Polemica social di Diao, pubblica l'azione con Wesley e scrive: "Neanche fallo..."

“Neanche fallo…”, con una faccina che ride a commento di un filmato estrapolato da Como-Roma 0-0 di oggi, in cui Assane Diao riceve palla largo sulla trequarti d’attacco, cadendo giù su contatto con Wesley proprio nel momento in cui si stava per lanciare verso la porta.

Ne aveva parlato anche Fabregas

Dell’episodio ha tra l’altro parlato anche l’allenatore del Como, Fabregas, in risposta alle polemiche per l’espulsione data invece a Malen: "Su Malen non l'ho vista era lontano, ho visto meglio Wesley che ha toccato Diao, Ndicka non lo prende mai per me, quindi per me è rosso. Se fossi stato io ok, ma Ndicka non avrebbe mai preso Diao in corsa. Per questo ci sono rimasto un po' così così, ma m è piaciuta molto la riunione con gli arbitri fatta due settimane fa e come stanno gestendo le cose, andiamo avanti".

Diao è stato ammonito per proteste

Tra l’altro al termine del primo tempo Diao è stato anche ammonito per proteste, ricevendo il cartellino giallo dell’arbitro Michael Fabbri appena prima di rientrare negli spogliatoi.