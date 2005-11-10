Polito esalta Cisse: "Un talento così si vede raramente". E svela un retroscena sulla Roma

Tre gol in una notte europea, un record di precocità e la conferma di un talento che aveva già lasciato il segno in Serie B. Alphadjo Cisse si è preso la scena con la maglia del Milan, firmando una tripletta nel 4-0 contro il Salisburgo in Europa League. Una prestazione che apre le porte alle parole di Ciro Polito, direttore sportivo dei calabresi, intervenuto a Sky Calcio Unplugged..

Catanzaro, Polito racconta la scoperta di Cisse

L'impatto di Cisse con il calcio professionistico non ha sorpreso chi ha avuto modo di osservarlo da vicino: "Il primo giorno che è arrivato a Catanzaro lui fa un controllo di destro e un gol di sinistro con una leggerezza e un gesto tecnico fuori categoria" ha raccontato Ciro Polito. Accanto a lui c'era Pietro Iemmello, capitano dei calabresi, che colse subito la reazione del dirigente: "Ridi perché sei contento. Godiamocelo, perché un giocatore così a Catanzaro non si vedrà spesso".

I sei gol con il Catanzaro e il retroscena sul mercato

L'esperienza in Calabria ha rappresentato una tappa fondamentale per la maturazione del talento della Nazionale Under21. Polito ha sottolineato soprattutto il contributo fornito dal giocatore in una fase delicata della stagione, quando la squadra aveva bisogno di trovare risposte sul piano offensivo: "L'anno scorso, nel momento in cui eravamo in difficoltà, Cisse è stato il giocatore che ci ha tirato fuori facendo sei gol".

La crescita del ragazzo aveva attirato l'attenzione di diversi club. Prima dell'approdo al Milan, infatti, si era fatto avanti anche il PSV, che secondo Polito aveva manifestato un interesse particolarmente concreto: "Il PSV era la squadra che lo voleva a tutti i costi. Io non volevo perché me lo avrebbe portato via. Poi il Milan ci ha creduto e io tifavo perché rimanesse in Italia".

Il direttore sportivo ha inoltre rivelato di aver avuto un contatto con la Roma: "Prima che lo prendesse il Milan avevo fatto una chiacchiera anche con loro".

Cisse, il consiglio di Polito: meglio da trequartista che da centravanti

La tripletta contro il Salisburgo ha messo in mostra anche la capacità di Cisse di attaccare la porta con i tempi e i movimenti di una prima punta. Una caratteristica che potrebbe ampliare le possibilità tattiche a disposizione del Milan, ma sulla quale Polito invita a fare una distinzione. "Secondo me da prima punta gli togli qualcosa - ha commentato il direttore sportivo dei calabresi -. Quello che fa adesso è più nelle sue caratteristiche, la zona letale è quella che sta occupando in queste partite".