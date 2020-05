Pres. Gremio: "Non è arrivata nessuna offerta del Napoli per Everton Soares"

Il presidente del Gremio Romildo Bolzan jr ha smentito ai microfoni di Radio Marte, nel corso del programma "Si Gonfia la Rete", ha smentito l'interesse del Napoli per Everton Soares: "Un'offerta del Napoli da 25 milioni per Everton Soares? Ancora una volta, mi trovo costretto a dire che non è la verità - evidenzia TuttoNapoli.net -. Al Gremio non è arrivata fino a questo momento nessuna offerta per l’acquisto del cartellino di Everton".