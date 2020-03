Prima gli scudetti e poi le finali europee: ha vinto la linea di Agnelli

"Ha vinto Agnelli" annuncia questa mattina il Corriere dello Sport a proposito della linea da tenere per la ripresa delle competizioni in Europa. Anche la UEFA si è convinta che prima dovranno riprendere e terminare i campionati e solo dopo, da metà luglio in poi, si penserà alle finali delle competizioni internazionali come Champions ed Europa League. In Italia ormai si pensa di riprendere i primi di giugno ed è ogni giorno più lontano il sogno di ripartire a maggio.