Prima la Juve, poi il Genoa. Infine Perin su Ronaldo: a Marassi nessun gol, è 0-0 al 45'

Qualche emozione, ma senza esagerare. E zero reti: il primo tempo di Genoa-Juventus si chiude sullo 0-0. Nessun gol all'intervallo, nonostante un buon avvio dei bianconeri e poi una discreta reazione dei padroni di casa. Con Perin costretto a fare gli straordinari.

PRIMA LA JUVE...

Partenza in quarta della squadra di Maurizio Sarri, che cerca e trova la porta del Grifone. Soprattutto con Bernardeschi e Ronaldo: in entrambi i casi è decisivo il volo plastico di Perin, uno dei tanti ex della serata di Marassi. A dispetto del buon avvio, la Vecchia Signora non riesce a sbloccare la partita, complici le linee basse e serrate dei ragazzi di Nicola.

...POI IL GENOA...

La seconda parte della prima frazione di gioco, inoltre, è addirittura appannaggio dei liguri. Che tentano addirittura di spaventare Szczesny: Favilli ci va molto vicino, ma è in fuorigioco sul filtrante di Behrami. Non proprio un dominio, va detto, anche perché la Juve si palesa ancora con Rabiot su cross di Cuadrado.

...INFINE RONALDO -

La serata di lavoro per Perin prosegue anche a pochi minuti dal fischio di Calvarese: bella palla di Dybala per Ronaldo, che colpisce da posizione defilata dalla destra sul primo palo. Reattiva la reazione dell'estremo difensore rossoblù. Che difende, in ogni caso, un pareggio fin qui prezioso. Risultato a occhiali al 45': Genoa e Juve, per ora, non si pungono.