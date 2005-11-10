Ancora il problema scontri diretti per la Roma. E Gasperini non batte Allegri dal 2021

La Roma reagisce e riesce a pareggiare in rimonta contro il Napoli, ma rischia di veder scappare Inter e Lazio, impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Parma in questa giornata. Massimiliano Allegri si dimostra ancora una volta una bestia nera per Gian Piero Gasperini, che nelle ultime 10 partite lo ha battuto una sola volta. Per un'affermazione del tecnico di Grugliasco bisogna tornare indietro al 2021, quando la sua Atalanta si impose 1-0 a Torino contro la Juventus.

Problema scontri diretti per la Roma

Senza andare a considerare le partite di Champions League, i giallorossi sono ancora imbattuti, ma hanno pareggiato 3 partite, tutte e tre contro concorrenti per lo Scudetto o comunque con squadre che ambiscono alla qualificazione nell'Europa che conta. Un dato che, rispetto allo scorso anno, è migliorato, ma non ancora abbastanza per competere per il titolo.

Le ultime 10 partite tra Allegri e Gasperini

24 ottobre 2026, Serie A - Napoli-Roma 3-3

25 gennaio 2026, Serie A - Roma-Milan 1-1

2 novembre 2025, Serie A - Milan-Roma 1-0

15 maggio 2024, Coppa Italia - Atalanta-Juventus 0-1

10 marzo 2024, Serie A - Juventus-Atalanta 2-2

1 ottobre 2023, Serie A - Atalanta-Juventus 0-0

7 maggio 2023, Serie A - Atalanta-Juventus 0-2

22 gennaio 2023, Serie A - Juventus-Atalanta 3-3

13 febbraio 2022, Serie A - Atalanta-Juventus 1-1

27 novembre 2021, Serie A - Juventus-Atalanta 0-1