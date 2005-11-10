Protesta dei tifosi della Juve all'esterno dello Stadium: i gruppi organizzati non entreranno. Il video

Sciopero del tifo per i tifosi della Juventus che stasera, nella partita tra i bianconeri e la Lazio, lasceranno vuota la Curva Sud per protesta, sia per ciò che successe prima del derby di Torino dello scorso maggio, con 40 DASPO che sono stati comminati negli scorsi giorni, sia per i fatti relativi all'inchiesta Last Banner, operazione di polizia e giudiziaria condotta dalla Digos di Torino e coordinata dalla Procura di Torino contro i vertici del tifo organizzato (ultras) della Juventus.

I fatti che hanno portato allo sciopero

Nell'inchiesta last bunner sono stati sequestrati tutti gli striscioni ai tifosi della Juve, che sono stati costretti a rifarli, mentre i tifosi di Milan e Inter, dopo le inchieste che hanno preso di mira la Curva Nord e la Sud di San Siro hanno già riavuto tutto. Oltre a questo gli stessi tifosi della Juve non sentono la società vicina e protestano per gli scontri del derby dello scorso maggio, quando furono sparati alcuni lacrimogeni ad altezza uomo mettendo a rischio tutti. Proprio in quegli scontri rimase infatti gravemente ferito un tifoso.