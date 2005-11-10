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Provedel dovrà attendere: niente esordio con l'Inter, Chivu sceglie ancora Martinez

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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 20:30Serie A
21.10.2026 20:30Serie A
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Sembrava tutto pronto per il debutto in nerazzurro del portiere arrivato in estate dalla Lazio, ma con lo Shakhtar tocca ancora allo spagnolo.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Cristian Chivu sarà anche un allenatore giovane, ma non è uno banale o dalla scelta scontata. Tanto che, quando tutti pensavano al cambio di portiere con l'acquisto estivo Ivan Provedel pronto a soffiare il posto a Josep Martinez, ecco il colpo di scena: l'esordio dell'ex Lazio va rinviato, non sarà questa sera, perché anche per la terza partita di questa Champions League, con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, tocca al titolare designato.

Il perché di questa decisione

L'idea del tecnico dell'Inter è chiara: non vuole assolutamente perdere Martinez. Perché sa che una bocciatura adesso, per quanto potrebbe voler dire scoprire le eventuali qualità ancora nascoste di Provedel, significherebbe con ogni probabilità rischiare di far passare un messaggio devastante nei confronti dell'altro. E quindi, per il momento avanti con Martinez, aspettando un segnale in direzione contraria.

Le parole di Chivu nel pre-gara

Intanto lo stesso Chivu ha già motivato la sua decisione nell'intervista del pre-partita: "Perchè ancora Martinez? Non capisco, è il portiere titolare dell'Inter, in futuro daremo la possibilità a Provedel di fare partite". Per il momento, però, dovrà ancora pazientare un altro po'.

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