Pruzzo: "Ecco i due acquisti per la Rona a gennaio. Malen ha qualcosa di Ronnie, Spillo e Pulici"

Il bomber è il bomber. Unico e inimitabile. Roberto Pruzzo è stato uno dei simboli dello scudetto della Roma di Liedholm. Silenzioso fuori dal campo, micidiale dentro l'area di rigore avversaria. Il bomber vive a Lucca ma ha la Roma nel cuore. Ogni volta che scende nella Capitale continua a essere vissuto come un eroe. Del mondo giallorosso conosce tutto. E i suoi pareri sono "tocchi" micidiali. Come quando indossava la maglia numero 9.

- Pruzzo, cosa ne pensa del suo erede Maleh?

"Che è un attaccante incredibile. Mi hanno chiesto mille volte a chi potrei paragonarlo. Ma anche guardando al passato non vedo un centravanti con le sue caratteristiche. Direi che ha qualcosa di tanti campioni"

A esempio?

"Ha la potenza di Pulici, la capacita di Spillo Altobelli di muoversi su tutto il fronte offensivo lavorando per i compagni e qualche traccia di Ronaldo il Fenomeno. Nell'ultima gara di Europa League mi ha colpito il suo atteggiamento".

In che senso?

"Invece di pensare a fare gol ha cercato di mandare in porta Moura. Ne conosco pochi di bomber così altruisti".

Nel derby contro il Napoli può fare la differenza?

"Direi di si viste le difficoltà difensive della squadra di Allegri".

Malen avrebbe potuto giocare con lei?

"Si a patto di lasciarmi libera l'area di rigore. Scherzo, naturalmente.

Malen vista la sua ecletticità può giocare insieme a qualsiasi attaccante".

In estate è arrivato anche Castro a potenziare il reparto offensivo giallorosso

"Mi aspettavo qualcosa di più da questo giocatore che mi piace molto e che mi ricorda un pò Muriel. Ma avrà tempo per dimostrare tutto il suo valore..

La Roma sembra la vera rivale dell'Inter nella corsa scudetto.

"A inizio stagione ho detto che la squadra nerazzurra partiva con dieci punti di vantaggio su tutte le altre. La Roma per vincere il titolo deve sperare in un'Inter distratta".

Cosa si aspetta dal mercato invernale?

"Due acquisti importanti".

In che ruoli?

"Un attaccante esterno. Regalerei volentieri a Gasperini il suo vecchio allievo Lookman. E' vero che ai tempi dell'Atalanta aveva litigato. Ma Lookman era stato poi prezioso per il successo in Europa League. Lookman, Dybala e Malen: un tridente da scudetto. Ho letto che Lookman gioca poco in Spagna, può essere un'operazione fattibile".

E l'altra operazione che suggerisce?

"Serve un centrocampista forte. L'ideale sarebbe Ederson ma credo costi caro".

Gasp è diventato il simbolo di questa Roma.

"L'ho conosciuto quando allenava il Genoa. Spesso organizzava partite di calcuio serali chiamando ex calciatori. E' un tecnico con ottime idee e rispetto a gente come Allegri o Sarri non ha la pancia piena. Cioè ha una voglia matta di vincere uno scudetto entrando così nella storia del calcio italiano"