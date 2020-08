PSG, comunicato del club: Mbappé ha ripreso a correre. Lesione muscolare per Verratti

Il Paris Saint Germain, sul proprio sito ufficiale, ha emesso un comunicato nel quale ha reso noto le condizioni fisiche di Marco Verratti, Kylian Mbappé e Layvin Kurzawa, in vista della sfida in Champions League contro l'Atalanta: lesione muscolare per il centrocampista italiano, che verrà valutato meglio tra 72 ore. La sua presenza è comunque in forte dubbio. Mbappé sta invece proseguendo il suo recupero e ha ripreso a correre senza palla al centro sportivo. Sicuramente out contro i bergamaschi invece Kurzawa che dovrà restare ai box per due settimane dopo l'infortunio muscolare alla coscia rimediato in finale di Coppa di Lega.