Autore di un ottimo inizio di stagione con la maglia del PSG, Mauro Icardi ha parlato ai canali ufficiali del club francese facendo il punto suoi primi mesi in Ligue 1: "Cosa ho imparato dalle precedenti esperienze? A Barcellona ho imparato molto sul lato tattico e tecnico. Perchè la filosofia del gioco è molto forte. Tutto ciò mi ha aiutato in Italia ad adattare e comprendere il gioco, ha sviluppato la mia intelligenza di gioco sul campo".

Icardi è il giocatore più veloce nella storia del club a mettere a segno dieci reti, davanti anche a Ibrahimovic: "Non lo sapevo, è un orgoglio segnare la storia di una squadra come il PSG. Cerco di essere sempre preparato e di essere sempre un'opzione per i miei compagni di squadra con i miei movimenti".

Sulla rivalità in attacco, Icardi conclude così: "Abbiamo una squadra con molti giocatori di altissima qualità, abbiamo spesso il possesso della palla ed io cerco di avviare l'azione. Le squadre avversarie ci aspettano molto chiuse nella loro area, ecco perchè aiuto i miei compagni di squadra il piu' possibile con o senza palla creando spazi".