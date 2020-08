Quale futuro per Chiesa? Commisso: "Devo parlarci, ma al giusto prezzo può essere ceduto"

Quale futuro per Federico Chiesa? Il 25 della Fiorentina anche nelle prossime settimane sarà nome caldissimo sul mercato, con Juventus, Inter e Milan pronte a darsi battaglia. Questo il pensiero del presidente viola Rocco Commisso in merito al giocatore: "Io non l'ho mai criticato, ci vogliamo bene ed è un ragazzo in gamba. L'anno scorso l'ho tenuto e credevo fosse la cosa migliore da fare in quel momento. Non potevo presentarmi a Firenze vendendo il mio più grande asset. È stata la decisione giusta, qualcuno capisce quanto fosse importante mettere il piede giusto a Firenze. Abbiamo parlato con Chiesa e con suo padre: ora può andare, se i soldi sono giusti per noi. Dobbiamo parlare con lui e capire cosa vuole fare, ora non voglio più parlare di questo".

