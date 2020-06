Quanto vale Tonali oggi? I 65 milioni del Barcellona sembrano un ricordo

65 milioni di euro più due giocatori, per un affare da 80 milioni complessivi. Così Massimo Cellino, patron del Brescia, ha raccontato l’offerta del Barcellona per Sandro Tonali, nuovo enfant prodige del calcio italiano, gioiello delle Rondinelle. Un talento indiscutibile, per il quale fanno la fila: c’è il PSG, bussa il Napoli, chiama la Fiorentina. Ci sono, soprattutto, Inter e Juventus che, sempre Cellino dixit, sembrano le destinazioni preferite del ragazzo.

Quanto vale Tonali? I 65 milioni (a maggior ragione 80) di cui sopra, non ce ne voglia Cellino, sono un lontano ricordo. Pre-Covid erano un prezzo comunque molto elevato: basti considerare che, un anno fa, l’Inter ha pagato Barella circa 45 milioni di euro (operazione un po’ più complicata a dire il vero, ma semplifichiamo così). Parliamo di un giocatore con due anni in più d’età rispetto a Tonali al momento del trasferimento, ma anche con due stagioni in più a livello di esperienza in Serie A.

E poi c’è la crisi. Sanitaria, ma anche economica: gli addetti ai lavori prefigurano un abbassamento sostanziale dei valori dei giocatori. KPMG lo stima nel 20%, anche se l’età è un fattore e per un ragazzo del 2000 il deprezzamento può essere un fattore relativo. Per fare riferimento ad altri portali specializzati: Transfermarkt stima il prezzo di Tonali sui 31,5 milioni, mentre il CIES (peraltro aggiornato ai primi giorni dell’emergenza Coronavirus) lo valuta tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una quotazione realistica, magari rivedibile leggermente al rialzo (50?), ma comunque lontana dall’offerta del Barça di cui sopra. Un valore, non un prezzo: differenza non da poco, perché quest’ultimo lo fa il mercato. Che nel caso specifico ha le fattezze di Cellino: chi vorrà Tonali dovrà comunque convincere il presidente del Brescia.