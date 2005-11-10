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Rabiot duro al 90', Marchegiani: "L'adrenalina fa usare toni diversi a fine partita"

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 20:38Serie A
18.10.2026 20:38Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Parole dure quelle di Adrien Rabiot al termine della sfida vinta per 3-2 contro l'Atalanta. I rossoneri sembravano aver chiuso i giochi portandosi sul 3-0, ma nell'ultima mezz'ora hanno subito il ritorno dei bergamaschi rischiando la clamorosa beffa. E Rabiot non ha usato mezzi termini dicendo di essere "un po' arrabbiato" e che "non si può fare un secondo tempo così".

Il commento di Marchegiani

Dagli studi di Sky Sport l'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha commentato così le parole del francese: "A fine partita l'adrenalina ti porta a dire delle cose e ad usare determinati toni, magari un po' diversi da quelli che useresti a mente fredda. Non credo ce l'avesse con i cambi, il Milan era già cominciato a calare prima delle sostituzioni".

Cosa ha detto Rabiot

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-2 sull'Atalanta: "Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi stranamente negli ultimi trenta minuti abbiamo perso il filo della partita, è un problema perché se facciamo un secondo tempo del genere non vale niente. Fortunatamente abbiamo vinto, ma non so se lo meritiamo così tanto. Sono un po' arrabbiato, non possiamo fare un secondo tempo del genere".

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