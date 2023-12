Rafael Leao: "Il Milan non ha mai vinto l'Europa League e quest'anno vogliamo vincerla"

L'attaccante del Milan Rafael Leao ai microfoni di 'Sky' ha analizzato la vittoria contro il Newcastle e la retrocessione ai play-off di Europa League: "Noi dovevamo vincere e poi sperare nella vittoria del Borussia Dortmund che non è arrivata. Ora siamo in Europa League, una competizione che il Milan non ha mai vinto. E vogliamo vincerla", ha detto Leao che prosegue. "Siamo felici di aver vinto qui, i tifosi li hanno spinti per tutta la partita e anche noi vogliamo ringraziare i nostri tifosi. Senza vittoria non andavamo in Europa League: ci sono un po' di rimpianti, ma siamo anche felici di giocarci l'Europa League. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato la squadra che siamo, la fame e la voglia di lottare fino alla fine. Abbiamo sempre creduto alla vittoria, non abbiamo mai mollato".

Senti il Milan sempre più tuo?

"Io lo so che quando sto bene posso fare la differenza. Nel primo tempo sono stato un po' così, ma nella ripresa la squadra ha alzato il livello e mi ha trascinato. Senza la squadra non sono il Leao che può fare la differenza".