Ramsey: "Supercoppa la mia prima occasione per vincere con la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey, ha parlato così a JTV alla vigilia della Supercoppa con la Lazio: "Questa per me è la prima occasione per vincere qualcosa con la Juve, quindi sono molto emozionato. La squadra sta andando bene dopo le ultime partite, ma la Lazio è un avversario molto forte. Sarà una partita difficile, in cui dovremo concentrarci sulle nostre qualità".