Ranking UEFA, continua la scalata dell'Italia per la 5^ squadra in Champions League

Con la fine della due giorni di Champions League si aggiorna anche il Ranking UEFA stagionale per il 2026/27, che darà alle due nazioni meglio classificate la chance di avere una squadra in più nella prossima edizione della massima coppa europea.

La Serie A sale al 5° posto

E dopo le difficoltà recenti, finalmente l'Italia può tornare a sorridere. E a scalare posizioni, visto che dopo il martedì e mercoledì di Europa siamo adesso al 5° posto della graduatoria, vicinissimi a Turchia e Germania che ci precedono. Con la possibilità, già domani, di mettere altri importanti punti in cascina, visto che scendono in campo Juventus e Milan in Europa League e l'Atalanta in Conference.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2026/27

1° Inghilterra - 7.388 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)

2° Spagna - 6.750 (8 su 8)

--- --- --- --- ---

3° Germania - 6.714 (7 su 7)

4° Turchia - 6.500 (4 su 5)

5° Italia - 6.357 (7 su 7)

6° Portogallo - 6.300 (5 su 5)

7° Norvegia - 6.200 (4 su 5)

8° Azerbaigian - 5.625 (1 su 4)

9° Belgio - 5.600 (5 su 5)

10° Francia - 5.500 (7 su 7)