Ranking UEFA, corsa al 5° posto: il martedì di Champions fa sorridere l'Italia
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Buone le prime due. I successi di Napoli e Roma nel primo giorno settimanale di Champions League riavvicinano l’Italia alle posizioni nobili della classifica del ranking stagionale UEFA. Ricordiamo che da questa graduatoria le prime due federazioni avranno un posto extra nella Champions League 2027/28.
RANKING UEFA PER IL POSTO EXTRA IN CHAMPIONS
1. Inghilterra 7.055
2. Germania 6.571
3. Portogallo 6.300
4. Spagna 6.250
5. Norvegia 6.200
6. Turchia 6.100
7. Italia 5.785
8. Azerbaigian 5.625
9. Francia 5.500
10. Grecia 5.400
11. Paesi Bassi 5.333
12. Belgio 5.200
13. Danimarca 5.000
14. Austria 4.800
15. Croazia 4.750
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