Ranking UEFA, come si muove la Serie A: Como locomotiva, ultimo il Milan

La due giorni di Champions aveva illuso la Serie A con quattro vittorie in altrettante partite, poi tra Europa League e Conference sono arrivati un pareggio e due sconfitte e i concomitanti risultati - sopratutto provenienti dalle squadre olandesi e belga - hanno fatto precipitare il nostro campionato nel ranking UEFA stagionale per club. I punti nel ranking, giova ricordarlo, vengono assegnati in base a diversi criteri: i risultati delle singole partite, il bonus di partecipazione alla Champions, il bonus per la posizione finale e l'avanzamento nelle varie fasi delle competizioni, e premiano le migliori due Federazioni con due squadre in più qualificate alla prossima edizione della Champions.

Chi sale e chi scende

La Serie A al momento ha mosso la propria classifica sopratutto grazie al Como: la squadra di Fabregas è quella che ha prodotto più punti (10,000), seguita dalla Roma (9,000), dall'Inter (8,000) e dal Napoli (8,000). Più in difficoltà le partecipanti a Europa League e Conference League: la Juventus porta in dote 5,000 punti, l'Atalanta 3,500, mentre il Milan è fanalino di coda con appena 2,000 punti. Il totale complessivo, di 45,500 punti, va poi diviso per il numero totale di club partecipanti (nel caso dell'Italia, 7 squadre): la media risultante è di 6,500 punti, un bottino che vale temporaneamente la nona posizione nel ranking stagionale, in calo di quattro rispetto alla serata di mercoledì. Il primo e secondo posto sono attualmente occupati da Inghilterra (7,944) e Germania (7,285), con quest'ultima insidiata da vicino dalla Spagna (7,250).