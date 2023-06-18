Francesco Benvenuti
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie e approfondimenti. È inoltre conduttore della trasmissione “Chi si compra?” su Radio FirenzeViola e collaboratore del Corriere Fiorentino.
notizie di Francesco Benvenuti
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venerdì 24 aprile
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giovedì 16 aprile
domenica 12 aprile
giovedì 9 aprile
sabato 4 aprile
martedì 31 marzo
giovedì 26 marzo
sabato 21 marzo
mercoledì 18 marzo
giovedì 12 marzo
mercoledì 4 marzo
sabato 28 febbraio
giovedì 26 febbraio
venerdì 20 febbraio
giovedì 19 febbraio
lunedì 16 febbraio
venerdì 13 febbraio
venerdì 6 febbraio
sabato 31 gennaio
martedì 26 luglio 2022
lunedì 25 luglio 2022
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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