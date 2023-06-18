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Francesco Benvenuti

Francesco BenvenutiGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie e approfondimenti. È inoltre conduttore della trasmissione “Chi si compra?” su Radio FirenzeViola e collaboratore del Corriere Fiorentino.
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Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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