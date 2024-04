Ravanelli: "Retegui da grande squadra, può essere un ottimo colpo per la Juventus"

L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, intervistato da TV Play, parla così della stagione dei bianconeri:

Retegui obiettivo della Juventus?

“Retegui è un giocatore da grande squadra, mi piace tanto. Sono rimasto folgorato dalla partita che ha fatto a Torino col suo Genoa. Non ha tirato in porta, ma ho visto un giocatore che ha fatto sportellate alla pari contro Bremer e Danilo. Potrebbe essere un valore aggiunto per questa Juventus, specialmente quando c’è da far riposare Vlahovic, ma anche insieme. Se i bianconeri dovessero prenderlo farebbero un grandissimo acquisto”.

Il prossimo anno la Juventus sarà competitiva

"Secondo me il prossimo anno ci sarà un equilibrio incredibile, non sarà più come negli ultimi due anni, o come quelli in cui la Juve ha vinto nove scudetti di fila. Il Napoli ricostruirà qualcosa di importante, Lazio e Roma faranno meglio, Fiorentina e Atalanta proseguiranno la loro crescita e il Milan cercherà degli acquisti per avvicinare l’Inter. La Juventus con la maturazione di certi giocatori, più gli acquisti di 4-5 giocatori forti, l’anno prossimo potrà lottare per vincere lo scudetto fino in fondo".

Nella Juve non c'è un solo colpevole per il periodo negativo

"I primi ad essere responsabili sono la società poi l’allenatore e i giocatori. Nel caso della Juventus penso che sia un concorso di colpa, ci sono state delle problematiche che non sono state risolte da qualche anno a questa parte. Nelle difficoltà è mancata la presenza della società. Quando fai solo 7 punti in 9 giornate non si può puntare il dito su qualcuno in particolare, ma su tutto il movimento Juventus".

Vlahovic deve diventare un campione anche nello spogliatoio

"Vlahovic deve essere più altruista negli ultimi 20 metri, deve essere sempre a sostegno della squadra. Essere altruista ti permette di creare quella leadership all’interno dello spogliatoio, perché un campione non è solo colui che segna tanti gol ma chi all’interno dello spogliatoio sa mettersi a disposizione con altruismo".

Del Piero merita un posto nella dirigenza della Juventus

"Del Piero è il simbolo della Juventus, è amato da tutti, ha tanta fame e voglia, potergli un ruolo dirigenziale alla Boniperti sarebbe un punto di partenza importante, dando quel senso di appartenenza fondamentale per i giocatori che verranno alla Juventus. Platini? Ce lo vedrei in presidenza, ma credo che ora si voglia godere il suo tempo, non credo voglia rimettersi in mezzo a queste battaglie. Ritengo che alla Juve manchi uno come Agnelli, quello che ha fatto in bianconero è qualcosa di straordinario. Bastava la sua presenza e il suo modo di essere per fare la differenza. Spero che un Agnelli possa tornare a guidare questa società".