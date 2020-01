RBN, Marelli: "I migliori arbitri? Rocchi ancora primo, segue Orsato"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli: “Gli errori arbitrali? Siamo sulla stessa linea, sicuramente ci sono state tante polemiche perché ci sono tanti arbitri giovani, inesperti, è un momento di ricambio e la qualità è un po’ calata rispetto a cinque anni fa. L’uscita di arbitri come Rizzoli e Tagliavento si sente, i giovani stanno facendo fatica. La situazione non è positiva, ma nemmeno così tragica come la si vuole dipingere. Il VAR? Penso che mi sarei trovato bene, avrei pagato di tasca mia per avere la tecnologia a disposizione. Avere la possibilità di rivedere un episodio è importante. Un arbitro vuole sbagliare il meno possibile, se ha un dubbio state sicuri che va a ricontrollare perché a nessuno piace uscire dal campo dopo aver sbagliato”.

Sul fuorigioco: “È una bufala. Il problema è sempre lo stesso, è facilissimo diffondere una bufala ed è difficilissimo ‘sbufalare’. Le fake news si diffondono a macchia d’olio e poi smentirle è molto difficile. Sono state male interpretate delle dichiarazioni. Sicuramente un cambiamento del genere non verrebbe mai fatto a campionato in corso. Il 29 febbraio c’è un incontro e qualcosa sarà deciso, ma non sul fuorigioco. Qualche modifica potrebbe esserci dal 2021/22, difficile organizzare una riforma organica sul fuorigioco per la prossima stagione”.

Un podio dei tre migliori arbitri del momento? “Faccio la classifica dei primi cinque perché è più semplice. Rocchi, Orsato, Guida, Maresca e La Penna, in quest’ordine. Rocchi è di gran lunga il primo, è ancora in grande condizione. Orsato forse meglio dal punto di vista tecnico, ma fisicamente non sta benissimo in questo momento”.

