Reijnders dopo Tonali. Il Milan saluta la sua stella, i dettagli dell'accordo col Manchester City

Tijjani Reijnders al Manchester City è una trattativa praticamente chiusa. A campionato ancora in corso il club inglese guidato da Pep Guardiola aveva mosso i primi importanti passi esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione e ora si è arrivati al dunque.

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dello scatto decisivo, con la società inglese che ha fatto un passo in avanti rispetto all'iniziale proposta da 60 milioni di euro arrivando a 65 milioni più bonus, per arrivare quasi a 70. Ovvero la cifra che chiedeva il Milan per lasciar partire il suo miglior giocatore della scorsa stagione, per distacco.

Una cessione extra large che fa il paio con quella, soffertissima, di Sandro Tonali al Newcastle. All'epoca i milioni furono 80, ma poco cambia. Nelle prossime ore le parti sistemeranno gli ultimi dettagli burocratici, col giocatore che ha già dato il proprio benestare dal ritiro della nazionale olandese. Al suo ritorno sarà già il momento di svuotare l'armadietto di Milanello e imbarcarsi per l'Inghilterra, con Guardiola che aggiunge così un pezzo importante alla squadra che dovrà rilanciarsi il prossimo anno. E il Milan parallelamente sta per definire l'arrivo di Luka Modric. E con 70 milioni in più, avrà tempo e modo per fare tanto altro sul mercato.