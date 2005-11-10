Rennes, Haise: "Domani non ci sarà Le Paul"

Franck Haise, allenatore del Rennes, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus. TuttomercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico francese.

Le Paul come sta?

"È rimasto a Rennes a curarsi. Non ho le tempistiche precise ma non ci sarà domani".

Sulla Juventus?

"La Juventus è un mostro sacro mondiale. Questo si percepisce anche quando entri qua allo stadio. Poi non tante squadra hanno tre stelle come la Juventus".

Le vostre emozioni per domani?

"In Europa si possono incontrare squadre del genere anche se la Juve è abituata a giocare in Champions. Per noi è una grande occasione incontrare una favorita per la vittoria finale come la Juventus".

Cambierete il modo di difendere?

"Nelle ultime partite abbiamo concesse troppi gol e questo ci sta portando ad interrogarci sul nostro modo di difendere".

Sulla partita di domani...

"Abbiamo una rosa di grande qualità e tutti i giocatori che scenderanno in campo daranno il massimo per aiutare in fase difensiva. Poi faremo del nostro meglio per sostituire nel migliore dei modi Le Paul. La Juventus è una squadra molto forte con due attaccanti di grandi livello e qualità. Domani servirà una prestazione di squadra".

Cambierete modulo?

"Si è una possibilità. Poi si può cambiare modulo anche dopo una vittoria. Tutto è possibile"