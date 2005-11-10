Retroscena Chivu: urla, rabbia e colpi, il tecnico dell'Inter infuriato come non mai all'intervallo

Quella contro il Bologna rischiava di trasformarsi nell’ennesima serata amara per l’Inter. Il primo tempo, sottotono e caratterizzato da troppe difficoltà, sembrava confermare le fragilità nerazzurre, ma la squadra di Cristian Chivu ha dimostrato ancora una volta di saper reagire alle avversità. Quella contro i rossoblù è stata la sesta partita stagionale in cui l’Inter si è ritrovata in svantaggio, la quarta in campionato. Un dato che evidenzia le partenze complicate, ma anche una capacità di rimonta diventata ormai un marchio di fabbrica.

Chivu infuriato negli spogliatoi

La svolta è arrivata durante l’intervallo, quando il tecnico romeno ha deciso di scuotere profondamente i suoi giocatori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, negli spogliatoi è andata in scena una vera e propria sfuriata, probabilmente la più intensa della sua gestione, persino superiore per veemenza al confronto seguito a Juventus-Inter 4-3 della scorsa stagione. Chivu ha rimproverato alla squadra la mancanza di aggressività e determinazione mostrata nei primi quarantacinque minuti, arrivando quasi a perdere la voce. Un intervento deciso, necessario per cambiare atteggiamento e riportare in campo una squadra all’altezza delle proprie ambizioni.

Cambi decisivi, la panchina fa la differenza

Nella ripresa l’Inter ha cambiato volto, trovando nei subentrati le risorse decisive per completare la rimonta. Il definitivo 3-1 ha rappresentato la sintesi perfetta delle intuizioni di Chivu: il lancio di Calhanoglu, la qualità di Mkhitaryan, l’affondo di Carlos Augusto e la conclusione vincente di Bonny. Quattro giocatori entrati a gara in corso, tutti protagonisti dell’azione decisiva. Una dimostrazione concreta della profondità della rosa nerazzurra e della capacità dell’allenatore di incidere sulle partite anche attraverso le sostituzioni.