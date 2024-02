Retroscena Gudmundsson: la Fiorentina era arrivata a 25 milioni. Il Genoa ha detto no

vedi letture

Retroscena degli ultimi minuti raccontati da Sky Sport sull'operazione che la Fiorentina ha provato a definire col Genoa per Albert Gudmundsson.

Secondo l'emittente nelle ultimissime battute di mercato la società viola era arrivata a mettere sul piatto oltre 25 milioni di euro fra parte fissa e bonus per acquistare il suo cartellino, ma il Genoa non ha mai ceduto: Gudmundsson poteva partire solo per 30 milioni di euro di parte fissa più alcuni bonus. Niente da fare quindi, con la Fiorentina che chiude così il mercato col solo Belotti come rinforzo offensivo per Vincenzo Italiano.