Rigore negato all'Inter per il contatto Viery-Thuram, Cesari netto: "Follia"
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
26.10.2026 10:52Serie A
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L'ex arbitro Graziano Cesari non ci sta, e parla apertamente di "follia" per la decisione arbitrale di Mariani in Inter-Fiorentina, col contatto non fischiato fra Thuram e Viery. Queste le sue parole:
"Possiamo parlare di follia? Mariani porta il fischietto in bocca, indica il rigore, poi niente… Assolutamente niente. Questo è calcio di rigore perché Viery allarga la gamba. Orsato ha detto che quando il piede è sul terreno di gioco, ancorato a terra, non è mai rigore perché non può fare movimento. Ma guardate dove il giocatore della Fiorentina ha il piede... è per aria, sospeso. Si alza e si allarga, non è ancorato al terreno. Questo è calcio di rigore".
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