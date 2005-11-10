Rigore negato all'Inter per il contatto Viery-Thuram, Cesari netto: "Follia"

L'ex arbitro Graziano Cesari non ci sta, e parla apertamente di "follia" per la decisione arbitrale di Mariani in Inter-Fiorentina, col contatto non fischiato fra Thuram e Viery. Queste le sue parole:

"Possiamo parlare di follia? Mariani porta il fischietto in bocca, indica il rigore, poi niente… Assolutamente niente. Questo è calcio di rigore perché Viery allarga la gamba. Orsato ha detto che quando il piede è sul terreno di gioco, ancorato a terra, non è mai rigore perché non può fare movimento. Ma guardate dove il giocatore della Fiorentina ha il piede... è per aria, sospeso. Si alza e si allarga, non è ancorato al terreno. Questo è calcio di rigore".