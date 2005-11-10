La Fiorentina perde Viery per infortunio. Il report medico parla di lesione alla coscia
Dimitri Conti
Viery, difensore della Fiorentina, nella scorsa partita di campionato - persa 3-0 sul campo del Monza dalla sua squadra - ha dovuto abbandonare il campo anzitempo, già nella prima frazione di gioco, per via di un infortunio. Arrivano ora indicazioni sul carattere del problema fisico.
La nota medica della Fiorentina
Di seguito il comunicato medico diramato: "ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane".