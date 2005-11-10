Rischio B per il Venezia? Antonelli: "Tranquillizzo i tifosi: i programmi non cambierebbero"

Gli zero punti in classifica hanno creato una preoccupazione in seno all'ambiente che circonda il Venezia: ma per la nuova proprietà, che negli scorsi mesi ha portato avanti con grande vigore e con i fatti un progetto ambizioso, cambierebbe qualcosa in caso di retrocessione? Ipotesi smentita con fermezza dal General Manager e direttore sportivo del club, Filippo Antonelli.

Le parole di Antonelli sul progetto del Venezia

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore - Davide Nicola - il dirigente ha infatti risposto così sul tema: "Se il progetto ambizioso della società continua indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo a fine anno? Assolutamente sì, abbiamo sempre detto che sappiamo dove vogliamo arrivare e cosa vogliamo fare. Come vedete abbiamo annunciato il rinnovo di Yeboah, il Venezia continua nel suo percorso. Che va oltre al risultato".

Poi Antonelli ha ribadito la forza e la presenza della società alle sue spalle, con anche uno nuovo stadio che è in costruzione e il futuro che rimane ambizioso: "Da questo punto di vista abbiamo una proprietà forte alle spalle, sempre presente, mi sento di tranquillizzare i tifosi su quelli che sono i programmi che vanno parallelamente al campionato. Anche se siamo qua per quello che è l'obiettivo primario che è la permanenza del Venezia in Serie A".