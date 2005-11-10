La risposta senza appello della Roma dopo 8 minuti da incubo: il Real è dimenticato

Otto minuti che avrebbero potuto ammazzare chiunque, ma non la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo la delusione pazzesca di mercoledì scorso, con la rimonta subita, da 3-1 a 3-4, contro il Real Madrid, i giallorossi erano chiamati a una reazione non semplice e le due partite giocate tra sabato e oggi hanno dimostrato che il finale della gara contro i Blancos è già un lontano ricordo.

6-0 tra Genoa e Slovan Bratislava

Come se non fossero bastati quei tre schiaffi in rapida successione erano infatti arrivate anche le brutte notizie riguardanti l'infortunio di Paulo Dybala e, quella già nota, della squalifica di Malen in campionato. Sabato scorso è arrivato il 2-0 contro il Genoa, firmato da Casto e Lulli, stasera il poker allo Slovan Bratislava, ottenuto grazie ai gol di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen. Sei reti per sei marcatori diversi, altro dato da non sottovalutare che ci racconta quanto la Roma sia una squadra vera, unita, formata da un gruppo forte plasmato alla perfezione da Gian Piero Gasperini, che può recriminare solo su alcuni infortuni di troppo ma che uscirà dall'Olimpico con il sorriso sulle labbra, tipico di chi sa di aver costruito un qualcosa che può portare a vincere.

Il tour de force prosegue

Se il Real Madrid è solo un lontano ricordo, per la Roma sarà vietato guardarsi indietro anche per godersi le vittorie, visto che le prossime cinque partite saranno tanto ravvicinate quando fondamentali. Sabato il Napoli al Maradona, poi il Cagliari all'Olimpico nel turno infrasettimanale, prima della gara a Udine del 31 ottobre che darà il là all'ultimo impegno in Champions prima della sosta, a Old Trafford contro il Manchester United. Il Sassuolo chiuderà il tour de force e il 7 novembre sarà tempo per tirare le somme.