© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi premiato con la Panchina d'Oro, Gian Piero Gasperini è voluto tornare sulle polemiche seguite all'ultimo Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia: "Nell'ultima si è esagerato, da parte di tutti, me compreso. Per quanto mi riguarda si riparte da zero, è una partita di calcio fra due squadre che giocano bene. Speriamo in una bella partita. Se ho parlato con Commisso? No, ma non è un problema. Sabato sarà una partita importante per entrambe le squadre, ognuno ha i propri obiettivi, faremo di tutto - al meglio delle nostre possibilità - per vincere". Rivedi le parole di Gian Piero Gasperini ai nostri microfoni attraverso il video di TuttoMercatoWeb.com.